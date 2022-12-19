«المجلس المحلي بفرساي» لـ قناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الأوكرانية أثرت على الفرنسيين

قالت جيهان جادو عضو المجلس المحلي في مدينة فرساي الفرنسية، إن الشارع الفرنسي يعيش حراكًا مجتمعيا لأنهم يريدون المزيد من الرفاهية وتلبية المتطلبات الأساسية، موضحة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على المواطن الذي بدأ يلمس ارتفاع أسعار السلع وهو ما دفع العديد من المحلات والشركات لإعلان إفلاسها.

الشعب الفرنسي يدرك تبعات الحرب

وأضافت «جادو»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفرنسية تعول على وعي الشعب الفرنسي؛ فالصورة ليست سوداوية بالشكل المطلق، إذ توجد شريحة تدرك تبعات الأزمة.

التضخم يضع الحكومة في أزمة

وعن تعهد الحكومة السابقة بإنفاق 25 مليار يورو على برامج الحماية الاجتماعية، أقرت عضو المجلس المحلي في فرساي، بوجود معونات كثيرة جدا تصرف للمواطن الفرنسي، إلا أنه يظل السؤال هل ستستوعب هذه المساعدات الفئة الحالية من الشعب الفرنسي التي دخلت شريحة الفقر؟ غير أن ارتفاع الأسعار وحالة التضخم المتفاقمة، يضع الحكومة في أزمة لأنها لن تستطيع أن تعطي أزيد مما تقدمه في الوقت الحالي، مستشهدة بأن الغاز الذي تستورده باريس من واشنطن بأربع أضعاف سعره في السابق وأكثر.