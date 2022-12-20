أم ترثي ابنها المتوفى في حادث بالشرقية بكلمات حزينة: «رحت جامعتك وقابلت صحابك»

نشرت السيدة نوال أحمد، رسالة مؤثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ابنها المتوفى في حادث تصادم بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية قبل عدة أيام.

رسالة مؤثرة من أم لابنها

وقالت السيدة المقيمة بمدينة العاشر من رمضان: «أنا رحت جامعتك يا أحمد وقابلت كل صحابك هناك وقعدت في نفس المكان اللي كنت بتقعد فيه مع صحابك، وشربت عناب اللي كنت دايما تحكيلي عليه وأكلت من نفس المكان اللي كنت بتاكل منه وطلبت نفس الأكل. ساندوتش المسقعة كان حلو أوي».

الأم تذهب إلى جامعة ابنها

وتابعت الأم التي فقدت ابنها في حادث تصادم: «سلمت على كل الناس اللي كنت بتشوفهم وبتسلم عليهم، رحت هناك وشفت كل حاجة كنت بتشوفها بعيونك، بس سحبت ملفك من الجامعة اللي عشت تحلم بيها، ملحقتش تحقق أحلامك شهرين يا نور عيني وكل اللي هناك بيحبوك وبيدعولك».

واختتمت: «إزاي بتلحق تخلي الناس تحبك كل الحب ده يا طيب القلب يا جدع يا متسامح في جنات الخلد يا روحي وقلبي وعمري كله، يا أجمل حلم حلمته وصحيت منه».

وأثارت رسالة الأم تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للشاب الراحل بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

يذكر أن الشاب توفى قبل عدة أيام في حادث تصادم.