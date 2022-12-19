إصابة 5 أشخاص بينهم طلاب في تصادم دراجتين ناريتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 طلاب منهم توأم، إثر وقوع حادث تصادم، اليوم الاثنين، بين دراجتين ناريتين دون لوحات معدنية، على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تصادم دراجتين بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة، بسبب السرعة.

نقل 5 مصابين لمستشفى سمالوط

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وهم: حسن عمر محمد، 10 سنوات، وشقيقه التوأم حسين، 10 سنوات، وإسلام حربي محمد، 18 عاما، جميعهم طلاب، ويوسف نظيم، 47 عاما، وشخص آخر جار تحديد هويته، وجميعهم يقيمون بقرى الظهير الصحراوي غرب مركز سمالوط.

تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.