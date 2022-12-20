الرئيس الروسي: من مسؤولية موسكو الدفاع عن 4 مناطق بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن من مسؤولية «موسكو» الدفاع عن المناطق الروسية الجديدة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بوتين: الوضع صعب على وحدات الأجهزة الأمنية في 4 مناطق

وأكد بوتين أنه يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية وسط ظهور تهديدات ومخاطر جديدة، موضحا أن الوضع صعب الآن على وحدات الأجهزة الأمنية في جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، وفي منطقتي «خيرسون» و«زابوريجيا»، اللتين ضمتهما «موسكو» في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

وكان بوتين، وجَّه بإدراج وقائع الإبادات الجماعية التي تعرض لها الشعب السوفييتي على أيدي «النازيين» وعملائهم إبان الحرب الوطنية العظمى «الحرب العالمية الثانية»، في المناهج الدراسية لبلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان بوتين، وصل أمس الاثنين، إلى العاصمة لبيلاروسية «مينسك» في زيارة عمل، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروسيا.

«موسكو»: محاولات «واشنطن» للهيمنة على الساحة الدولية لا تعجب أحدا

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، أن معظم دول العالم ترفض محاولات «واشنطن» وحلفائها للهيمنة على الساحة الدولية، عبر العقوبات غير المشروعة، موضحا أن المحاولات الأمريكية لا تعجب أحدا في العالم.

وكان «الكونجرس» الأمريكي، أقر في وقت سابق، قانون الدفاع الوطني، الذي تضمن توسيع حظر التعاون العسكري مع روسيا، وتقييد المعاملات الكبيرة للذهب مع روسيا و800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الورسية للأنباء.

وفي «واشنطن»، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن «واشنطن» ستفرض عقوبات جديدة على «مينسك» إن زادت دعمها لـ«موسكو».