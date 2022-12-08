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الكرملين: بوتين لا يخطط لعقد اجتماعات مع منتجي النفط في الوقت الراهن

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أ ش أ
05:33 م | الخميس 08 ديسمبر 2022
النفط الروسي

النفط الروسي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لعقد اجتماعات مع الشركات الكبرى ومنتجي النفط في الوقت الراهن.

وأضاف بيسكوف لصحفيين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء تاس الروسية-: «لا نرى أية طلبات لعقد اجتماع مع منتجي النفط»، وذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول مناشدات من منتجي النفط لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي.

لا توجد مفاوضات مع الغرب

وكان بيسكوف سبق أن صرّح بأن الكرملين لا يتوقع عقد مفاوضات في أي وقت قريب مع الغرب، وذلك بسبب «الموقف العدائي للدول الغربية»، على حد وصفه، على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تقلبات في إنتاج النفط

الإنتاج الروسي شهد تقلبات خلال العام الجاري إثر فرض حزم من العقوبات على البلاد طالت قطاع الطاقة، بالإضافة إلى فرض عقوبات من قبل بعض المشترين في أعقاب الأزمة مع أوكرانيا.

 

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