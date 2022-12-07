بيلاروسيا تنقل معدات وقوات عسكرية للحدود.. وقلق أوكراني من هجوم جديد

أعلنت بيلاروسيا، عزمها على نقل معدات وقوات عسكرية، ضنت تدريبات لمكافحة الإرهاب، على مدار اليوم والغد، وسط مخاوف من أن تشن روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا انطلاقا من أراضي حليفتها، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

بيلاروسيا: تقييد حركة المواطنين والنقل لأغراض التدريب

وقال مجلس الأمن في بيلاروسيا إنه من المقرر، خلال هذه الفترة، نقل معدات عسكرية وعناصر من قوات الأمن الوطني، مضيفا أنه سيتم تقييد حركة المواطنين والنقل على طول بعض الطرق العامة والمناطق، وسيجري التخطيط لاستخدام أسلحة مقلدة لأغراض التدريب، وفقا لما نقلته وكالة أنباء «بيلتا»، البيلاروسية الرسمية.

ومن ناحية أخرى، قالت بيلاروسيا مرارا إنها لن تكون طرفا في الأزمة الأوكرانية، ولكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر، في وقت سابق، بانتشار قواته مع القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى تهديدات لبلاده من قبل كييف والغرب.

أوكرانيا تجدد قلقها بشأن خطط روسيا وبيلاروسيا

وفي سياق متصل، جددت أوكرانيا قلقها، محذرة من شن بيلاروسيا وروسيا هجوما جديدا عبر حدودها الشمالية، فيما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، إن وحدات العدو يتم تدريبها في ساحات التدريب داخل بيلاروسيا، مشيرة إلى أن الهجمات الروسية مستمرة من أراضي بيلاروسيا.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى، الأسبوع الماضي، محادثات مع نظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، وذلك من أجل مناقشة التعاون العسكري بين البلدين.