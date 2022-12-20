خطوات تسجيل دفعة 2021 بنقابة طب الأسنان قبل تسليم أوراق القيد

طالبت لجنة القيد بالنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، جميع الخريجين دفعة 2021 التسجيل على موقع النقابة قبل تسليم أوراق القيد بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية، مع التأكد من طباعة طلب التسجيل وإرفاقه بأوراق القيد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، خطوات التسجيل على موقع النقابة لدفعة 2021 على موقعها الرسمي (من هنا)، والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات التسجيل على موقع نقابة أطباء الأسنان

1-استخدام كمبيوتر للتسجيل ورفع الأوراق المطلوبة على الموقع، واتباع التعليمات المذكورة قبل بدء التسجيل على الموقع، ويجب استخدام موقع Google chrome حتى يتم التسجيل وطباعة الطلب بنجاح.

2-التأكد من توافر كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل.

3-التأكد من سحب أو تصوير الأوراق صورة واضحة لإرفاقها على الموقع.

4-التأكد من إدخال جميع البيانات الشخصية بأول صفحة للبيانات الشخصية بشكل صحيح، والتأكد من جميع البيانات قبل الضغط على استكمال التسجيل، ومراجعة جميع التواريخ الميلاد والتخرج والمعادلة والأمتياز قبل الانتقال للخطوة التالية.

5-رفع الصورة المطلوبة كلا في الخانة المخصصة له.

6-بعد رفع جميع الأوراق المطلوبة الضغط على إكمال التسجيل ليظهر الرقم المسلسل وباقي البيانات.

7-الضغط على إنزال طلب التسجيل ثم طباعته وتسليمه مع أوراق القيد بالنقابة.

8-التسجيل متاح لمرة واحده فقط للطبيب، وفي حالة وجود مشكلة في التسجيل يتم التواصل على واتس اب: 01124477824- بإرسال الأسم رباعي - الرقم القومي – شرح المشكلة.

المستندات المطلوبة للتسجيل على الموقع..

1-الرقم القومي.

2-صورة شخصية رسمية بخلفية بيضاء.

3-شهادة التخرج.

4-شهادة الامتياز.

5-شهادة الميلاد.

6-صحيفة الحالة الجنائية "الفيش".