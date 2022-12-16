شروط تحرير استمارات الشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الخاصة والدمج

وجّهت المديريات التعليمية، المدارس بخطوات تحرير الاستمارة والمستندات المطلوبة وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة على أن تسلمها الأخيرة إلى لجنة القيد المنوط بها استلام الاستمارات من المدارس.

لجنة قيد لاستلام الاستمارات الإلكترونية

وأشارت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، أن لجنة القيد تستلم الاستمارات الإلكترونية من مندوبي المدارس ومراجعة بيانات كل طالب والتأكد من سلامة الصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية وخلوها من أي دبابيس أو أختام وسلامة خلفية الصورة، ومراجعة الأختام الموجودة بالاستمارة.

إيصال رسم دخول الامتحان

كما وجهت المديريات التعليمية، بالتأكد من وجود إيصال رسم دخول الامتحان وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد ووجود طابع تنمية الموارد بمبلغ 10 جنيهات على الاستمارة الالكترونية، وبالنسبة للمدارس الخاصة تم مراجعة النتيجة الخاصة العامين الدراسيين السابقين الصف الأول والصف الثاني من واقع شيت النتيجة.

طلبة الدمج والوافدين

وفيما يخص طلبة الدمج، يتم الاطلاع على أصل خطاب الدمج والاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه داخل الاستمارة الخاصة بالطالب على أن تقوم المدرسة بإحضار كشف مجمع لطلبة الدمج موضحا به اسم الطالب ونوع الإعاقة ووجود مرافق من عدمه، أما الطلبة الوافدين العائدين فيتم الاطلاع على أصل خطاب الإلحاق والاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه وفى حالة وجود إعفاء أو تخفيض يتم الاطلاع على أصل الإعفاء والاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه.

وتقوم المدرسة بإحضار كشف بأسماء الطلاب الذين لم يحرروا استمارة التقدم للامتحان مع الوضع في الاعتبار أن الطالب يحق له التقدم للامتحان بعد تقديم عذر مقبول يقبله مدير عام الإدارة، وذلك حتى بداية امتحان الفصل الدراسي الثاني، ويعقب ذلك تجميع الاستمارات الخاصة بالمدارس داخل ملفات يحتوي كل ملف على 100 استمارة.

وأشارت المديريات إلى تشكيل لجان ثنائية أو ثلاثية من الأعضاء وذلك لمراجعة الاستمارات وأخري من حيث «الاسم رباعيا - الديانة - الجنسية - العنوان - رقم الهاتف- الكود»، على أن يقوم كل عضو بالتوقيع في سجل يوضح الاستمارات من خلال مسئول الإحصاء، ويتم ترقيم الاستمارات وفقاً لأمر الترقيم الخاص بكل إدارة، ومراعاة تسكين اللجان وفقاً للتسكين الوارد من الإدارة، على أن يتم توزيع الإخطارات الخاصة بالطلاب قبل موعد الامتحان بـ 15 يوماً على الأقل.