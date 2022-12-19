«التعليم»: بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 14 يناير المقبل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بآليات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 للصفين الأول والثاني الثانوي العام، مشيرة إلى إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى المديرية وفقا لما يراه مديرها.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ 14 يناير وتنتهي 26 من الشهر نفسه، ويجري عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقا للكتاب الدوري 49 الصادر في 21-11-2022، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

امتحانات المدارس

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن أداء الامتحانات يكون على النحو التالي: بالنسبه لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يجري امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء أجهزة التابلت أو الأسئلة المقالية في وقت واحدٍ، وهو الزمن المحدد للامتحان.