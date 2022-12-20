عرض المتهم بقتل خفير السلام على الطب الشرعي لتحليل مخدرات

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل خفير مصنع زجاج بالسلام على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان إذا ما كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاة الخفير لاستكمال التحقيقات وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

العثور على جثة خفير مكلف بحراسة مصنع

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا من صاحب مصنع زجاج بدائرة قسم الشرطة يفيد بالعثور على الخفير المكلف بحراسة المصنع ملكه مقتولا داخل المصنع، وبالانتقال تبين العثور على جثة في الغرفة المخصصة له، وبالفحص تبين الجثة مهشمة الرأس نتيجة التعدي بأداة صلبة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

عامل في المصنع وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات بأن عامل في المصنع وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.