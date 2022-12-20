أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في السويس.. كيلو الطماطم بـ5 جنيهات

تهتم الأسر المصرية بأسعار الخضروات والفاكهة، التي تعتبر مصدرا مهما للفيتامينات والمعادن في جسم الإنسان، وشهدت أسواق السويس اليوم الثلاثاء استقرار في الأسعار، والتي نعرضها في السطور التالية.

أسعار استرشادية يومية للخضروات والفاكهة

وقال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية في محافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجري إعلان أسعار استرشادية للخضروات والفاكهة والأسماك وغيرها من المواد الغذائية، وفقاً للتداول بسوق الأنصاري، منعا لاستغلال بعض التجار، وجاءت الأسعار كالتالي:

متوسط أسعار الفاكهة

التفاح 15 إلى 25 جنيها

برتقال 6,5 إلى 10 جنيها

عنب 10 إلى 15 جنيها

جوافة 7 إلى 10 جنيها

كانتلوب 7 إلى 15 جنيها

خوخ من 10 إلى 15 جنيها

رومان 5 إلى 10 جنيها

موز من 10 إلى 15 جنيها

أسعار الخضروات اليوم الملوخية 15 والفاصوليا 10

الملوخية 10 جنيها

الجزر 6 إلى 9جنيهات

الطماطم 5 إلى 6 جنيهات

البطاطس من 7 إلى 10 جنيهات

البصل م 4 إلى 6 جنيهات

باذنجان 5 إلى 8 جنيهات

ليمون 10 إلى 15 جنيها

فلفل 5 إلى 10 جنيها

كوسة 10 إلى 15 جنيها.

بسلة 15 جنيها.

خيار 7 إلى 9 جنيهات.

فاصوليا 10 جنيهات.