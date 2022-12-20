طقس السويس اليوم.. غيوم وأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لحالة الطقس في محافظة السويس اليوم الثلاثاء، حيث تنتشر الغيوم بشكل جزئي، مع توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة ليلاً.

قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم

وسجلت توقعات الأرصاد وأجهزة الرصد الداخلية، قياسات طقس السويس اليوم الثلاثاء، حيث سجلت درجة الرطوبة 63%، وسرعة الرياح 19 كم /ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 40%، درجة الحرارة العظمى 24 أما الصغرى 13 درجة مئوية، متوقعة أن يسود طقس لطيف نهاراً مائل للبرودة صباحاً وفي أول الليل بارد في آخره.

انتظام حركة المرور في السويس

وشهدت شوارع السويس سيولة مرورية خلال ساعات الصباح وانتظام توجه الموظفين إلى أعمالهم وطلاب الجامعة والمدارس المختلفة في التوجه لبدء يومهم الدراسي، ما انتظمت حركة النقل والسير الخارجية على الطرق التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة وسط استعدادات للتقلبات الجوية أعلنتها الأجهزة التنفيذية مع بداية التقلبات.

حالة البحر الأحمر في طقس الثلاثاء

وذكر بيان هيئة الأرصاد أن حالة البحر الأحمر في طقس اليوم خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.