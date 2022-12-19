طقس السويس اليوم.. مائل للبرودة نهارا والعظمى 26 مئوية ورفع الطوارئ

يسود محافظة السويس، اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة صباحاً ومساءً، بارد آخر ساعات الليل، مع استمرار تكوّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح وانتشار الغيوم بشكل جزئي.

قرءات الطقس في محافظة السويس اليوم الاثنين

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس السويس اليوم الاثنين، حيث سجلت نسبة الرطوبة 54%، ونسبة سقوط الأمطار 10%، وسرعة الرياح 18 كم/ ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 13 درجة مئوية.

استمرار استعداد أجهزة المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس

وتستمر أحياء السويس الخمسة في رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات في الطقس، وفقاً لما أعلنته المحافظة مع بداية التقلبات الجوية، حيث شدد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس على الجهات المعنية من كهرباء وصرف صحى وأحياء بضرورة جهازية المعدات الخاصة بالتدخل الفوري حال سقوط أمطار، أو حدوث أي طوارئ في الطقس، مع استمرار تطهير بيارات تصريف الأمطار في الشوارع وخطوط الصرف الصحي.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر اليوم خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.