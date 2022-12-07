هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حيث ستتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، كما أنّ مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «تدور درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستكون 22 درجة مئوية».

الأجواء لطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية «بداية من فترة الصباح سيكون الطقس مائلا للبرودة ومع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس سنشعر بالأجواء اللطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد».

الأجواء ستكون حارة نهارا

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بالنسبة لمحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فإن الأجواء ستكون حارة خلال النهار، ومع دخول الليل والغياب التام لأشعة الشمس سنشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تكون الأجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية».

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنحسر في بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من وسط سيناء، وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.