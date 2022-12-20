سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر اليورو اليوم في بعض البنوك، بينما هبط في أخرى، وفق الشاشات الرئيسية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

ومتابعة سعر اليورو اليوم أمر يحرص قطاع عريض عليه يوميا خوفًا من أن تطال العملة الأوروبية الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم أجمع، ونظرًا للتغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار العملات اليومية في القطاع المصرفي، تواصل «الوطن» يوميًا متابعة التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات في البنوك العربية والأجنبية.

سعر صرف اليورو في البنوك المصرية

- سعر اليورو، في بنكي الأهلي ومصر، اليوم، 26.11 جنيه للشراء، 26.29 جنيه للبيع.

- سعر صرف اليورو، داخل بنك كريدي أجريكول 26.08 جنيه للشراء و26.37 جنيه للبيع.

- داخل الأهلي الكويتي «بيريوس»، بلغ سعر العملة الأوروبية، 26.08 جنيه للشراء، و26.36 جنيه للبيع.

- اليورو في بنك بلوم 26.08 جنيه للشراء، و26.37 جنيه للبيع.

- اليورو في قطر الوطني QNB نحو 26.11 جنيه للشراء، و26.36 جنيه للبيع.

- سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري، 26.17 جنيه للشراء، و26.27 جنيه للبيع.

- وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK إلى نحو 26.08 جنيه للشراء، و26.37 جنيه للبيع.

- سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 26.15 جنيه للشراء، و26.36 جنيه للبيع.

- اليورو في ميد بنك MIDBANK سجل نحو 25.99 جنيه للشراء، و26.41 جنيه.

- اليورو في بنك المشرق نحو 26.13 سجل جنيه للشراء، و26.36 جنيه للبيع.

- اليورو سجل في المصرف الدولي AIB نحو 26.12 جنيه للشراء، و26.36 جنيه للبيع.