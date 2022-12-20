24 شرطا تلتزم المنشأة بتوفيرها للعمال لضمان سلامتهم المهنية

يضمن قانون العمل الجديد، حقوق العاملين التي توفر لهم بيئة سليمة، فضلا عن الواجبات الخاصة بهم والضوابط والمحظورات التي تضمن للعامل وجهة العمل لكل منهم حقوقه.

وفي تأمين بيئة العمل ألزم قانون العمل الجديد المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وحماية العمال من الآتي:

- الوطأة الحرارية والبرودة.

- الضوضاء والاهتزازات.

- الإشعاعات الضارة والخطرة.

- تغيرات الضغط الجوي.

- الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.

- مخاطر الانفجار.

- توفير الإضاءة اللازمة.

مخاطر يجب حماية العمال منها

- تأمين كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل لانتقال والتداول ونقل الحركة.

- تأمين كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

- اتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات والمخاطر البيولوجية، وهى:

- الوقاية من التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.

- مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

- حماية العمال من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.

- عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان بما لا يجاوز أقصى تركيز مسموح به.

- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

- توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة.

- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري التركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها.

شروط يجب توافرها في بيئة العمل

- تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

- توفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل.

- التأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

-أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

- تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.

- تلتزم المنشأة بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعة المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال بها.