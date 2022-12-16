النيابة تأمر بعرض جثة شاب على الطب الشرعي في القاهرة بعد شهرين من وفاته

بعد مرور 60 يومًا على وفاة شاب في حادث مروري بمنطقة القطامية، تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من أسرته يفيد بوجود شبهه جنائية في الوفاة، إثر خلافات مع بعض الأشخاص، وأضافت الأسرة بأن المتوفي قصد أحد أصدقائه ثم أغلق هاتفة وتم البحث عنه لكن دون جدوى، وفي النهاية تبين أنه في مشرحة زينهم، وتم إنهاء إجراءات الدفن، وأوضحت الأسرة أنه أثناء البحث في متعلقاته تبين عدم وجود هاتفة المحمول، وأتهمت الأسرة بعض الأشخاص بقتله بسبب خلافات مالية بينهم.

استخراج الجثة وتفريغ كاميرات المراقبة

وبعرض البلاغ على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لاستخراج الجثة وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تشريح الجثة

وانتقل فريق من الطب الشرعي وسط حراسة أمنية مشددة برفقة أحد أعضاء النيابة العامة الي مقابر الإمام الشافعي وتم استخراج الجثة وإرسالها الي مشرحة زينهم وسحب عينات لإجراء الصفة التشريحية وتبين عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وتم دفن الجثة مره أخرى بواسطة أسرة المتوفي.