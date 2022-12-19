«التعليم»: عقد امتحانات أولى وتانية ثانوي للمدارس غير المتصلة بالإنترنت والدمج ورقيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول بالمدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة غير المتصلة بشبكة الإنترنت، وكذلك الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت، وطلاب المنازل؛ إذ يجرون الامتحانات ورقيا في جميع المواد.

المدارس تتولى التصحيح وإعلان النتائج

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن الامتحان الورقي هو نفسه الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

موعد امتحانات طلاب الدمج

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية بأي مادة يجري أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.