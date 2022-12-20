سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدينار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري، تحركا في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال التعاملات الصباحية، وذلك بعد أن سجل تباينا بفروق بسيطة وسط متابعة قطاع عريض من المصريين لأسعار الصرف خلال الساعات الأخيرة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي:

سعر الدينار في بنك بلوم

- استقر الدينار في بنك بلوم عند 80.36 جنيه للشراء، و80.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك المركزي

- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي، عند 80.41 جنيه للشراء، و80.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنكي الأهلي ومصر

سعر الدنار في بنكي مصر والأهلي المصري، استقرت عند 77.58 جنيه للشراء، 80.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار في المصرف الدولي

- بلغ سعر صرف الدينار في المصرف الدولي AIB نحو 76.33 جنيه للشراء، و80.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

- سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK بلغ 76.03 جنيه للشراء، و81.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك قطر الوطني

- بنك قطر الوطني استقر الدينار عند 76.75 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 80.84 جنيه.

سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول

- كما استقر الدينار في كريدي أجريكول، عند 76.31 جنيه للشراء، و82.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي

- استقر سعر شراء الدينار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، عند 78.24 جنيه، وبلغ سعر البيع 80.84 جنيه.