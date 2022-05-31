المصري محمد رضا يحصد ذهبية البطولة الإفريقية لشباب الكونغ فو

شارك اللاعب محمد رضا نوار لاعب الكونغ فو بنادي شبين القناطر في بطولة الكأس الإفريقية الثالثة للووشو كونغ فو ساندا في الجزائر خلال الفترة من 24 حتى 31 مايو الجاري، والبطولة الإفريقية الخامسة للشباب للووشو كونغ فو ساندا أيضا في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

معسكر المنتخب المصري

وشارك اللاعب محمد رضا نوار في البطولة بعد اختياره للانضمام إلى معسكر المنتخب بالسادس من أكتوبر ليثبت تفوقه، وشارك مع المنتخب عن جداره واستحقاق وتدرب على يد الكابتن عمرو فتحي المدير الفني لفريق الكونغ فو بنادي شبين القناطر، وشارك بالعديد من البطولات سواء القليوبية أو الجمهورية ثم التحق بنادي طلائع الجيش بقيادة الكابتن محروس الشافعي، وشارك في البطولة وحصل على الذهبية.

الاهتمام بالشباب والموهوبين

وأعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته، بفوز اللاعب محمد رضا ابن قرية المريج بالميدالية الذهبيه فى بطولة الكونغ فو المقامة بالجزائر ، كما اكد على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف الرياضات.

الجدير بالذكر أن أبطال المنتخب المصري للووشو كونغ فو نجحوا في حصد 16 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة إفريقيا الخامسة للشباب المقامة في دولة الجزائر، وشاركت مصر في بطولتي الكأس الإفريقية الثالثة والبطولة الإفريقية للشباب الخامسة للشباب 28 لاعبًا ولاعبة من المنتخب الوطني للووشو كونغ فو.