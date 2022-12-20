سقوط أمطار على بعض المدن الساحلية في مطروح والإسكندرية «صور»

سقطت أمطار خفيفة على مدينة مرسى مطروح منذ قليل، في ظل حالة الطقس غير المستقرة، والتي تحاصر السواحل الشمالية للبلاد، خاصة الساحل الشمالي الغربي من الإسكندرية شرقًا ومرورًا بمدن الساحلية الحمام والعالمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينه السلوم غربا، وذلك تزامناً مع نوة الفيضة الصغرى.

سحب ركامية بسماء مطروح

وشهدت حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، في مطروح والمدن الساحلية بامتداد 455 كم على ساحل البحر الأبيض المتوسط تكاثر السحب المنخفضة والسحب الركاميه المحملة بمياه الامطار التي تحلق في سماء محافظة مطروح، كما تنشط حركه الرياح الشرقية المتجهة غرب مع وجود بروده في الجو منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

أمطار في مطروح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار اليوم على محافظة مطروح، موضحة أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن تتقدم إلى شمال الوجه البحري وتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري مع تقدم الوقت.

وانعكست حالة الجو مع بدء نوة الفيضة الصغرى على عدم تواجد المواطنين في شوارع وفي الأحياء والمناطق السكنية المختلفة في مدينة مرسي مطروح والتزام البعض في التواجد بالمنزل بسبب التقلبات الجوية في حالة الطقس والبرودة الشديدة التي تشهدها مطروح والمدن السبعة الأخرى التابعة لها.