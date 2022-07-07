جهاز حماية المستهلك يشن حملة لضبط المخالفين ومحتكري السلع.. «فيديو»

اعتادت الحكومة على وضع خطة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، تزامنا مع الأعياد والمناسبات، تتضمن مواجهة التلاعب في الأسعار من خلال الحملات المكبرة لجهاز حماية المستهلك لضبط المخالفين ومحتكري السلع.

ضبط السلع مجهولة المصدر

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «حملة مكبرة لجهاز حماية المستهلك لضبط المخالفين ومحتكري السلع»، حيث يتم ضبط السلع مجهولة المصدر التي تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وقال محمد سعد عبدالرحمن مأمور ضبط قضائي بالجهاز، إنّ المخالفات التي يمكن رصدها قد تكون سلعا منتهية الصلاحية أو عدم إعلان عن الأسعار، ومن المخالفات أيضا، بيع السلع بأسعار تفوق الأسعار المعلنة على المنتج، وقد تكون هناك سلع مجهولة المصدر أو غير مدون عليها البيانات كاملة، وحال قيام المأمور بضبط المخالفة يُحرر محضرا ويُرسَل إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

رد فعل المستهلك عند تعرضه لخداع

وعند تعرض المستهلك لسلوك مضلل أو خادع عليه التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني للجهاز او تقديم شكوى باليد، وسيجد ردًا سريعًا مع اتخاذ إجراء مناسب حيال المخالفة.

واستهدفت الحملة التي غطتها كاميرا البرنامج، مخابز للتأكد من سلامة الدقيق ووزن وسعر بيع الخبز الحر تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الخبز التجاري، حيث يتم التأكد من الإعلان عن الأسعار، وحال ضبط دقيق دون فواتير يتم التحفظ عليه.