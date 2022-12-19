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ضبط عامل لاتهامه بسرقة منقولات من داخل شقة سيدة بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
07:25 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
مشاجرة _ صورة ارشيفية

مشاجرة _ صورة ارشيفية

كشفت أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن مشاجرة بين سيدة وأحد الأشخاص وادعائها قيامه بسرقة بعض محتويات شقتها.

بالفحص تبين أن السيدة التي تظهر بمقطع الفيديو (ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وقيامها بتحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية ضد (عامل بمحل ملابس، مقيم بذات الناحية) لقيامه بسرقة بعض المنقولات من داخل شقتها السكنية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته أنكر واقعة السرقة وعلل اتهامها له لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

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