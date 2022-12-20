ضبط 3 أشخاص بتهمة التعدي على صاحب محل مجوهرات وسرقته في مدينة نصر

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مجوهرات،كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح") بأنه فوجئ بقيام مجهولان بالتعدى عليه بإستخدام "جاكوش كبير الحجم" "تم العثور عليه داخل المحل" وذلك حال قيامه بفتح المحل ملكه وسرقتهما كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة ، الجيزة ، القليوبية").عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة والقليوبية" أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإرشاد إثنين منهم تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها بحوزة إثنين من أقاربهما كما تم ضبط باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكن أحدهم حيث بلغ إجمالى المضبوطات (عدد 36 خاتم، عدد 14 إنسيال، عدد 8 فرد حلق.. بإجمالى 331 جرام).بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.