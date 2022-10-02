130 فريقا طبيا مدربا يخدمون مليون طالب في مواجهة أمراض سوء التغذية بالبحيرة

فرحة كبرى عمّت أهالى قرى ومراكز محافظة البحيرة، الذين اطمأنوا على صحة أطفالهم من خلال مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية «الأنيميا والسمنة والتقزم».

وأشارت والدة الطالب أحمد حسن أبوعبدالله إلى أنها اكتشفت مرض طفلها بالسمنة من خلال المبادرة، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم بإصابته من قبل، وكانت تظن أن وزنه طبيعى مقارنة بأفراد أسرته. وذكرت أنه تم إبلاغها من إدارة المدرسة بالحضور لتسلُّم الكارت الخاص بطفلها ومتابعة حالته بعيادات التأمين الصحى، وفى غضون أشهر قليلة تخلّص طفلها من الوزن الزائد وأصبح يمارس حياته بشكل طبيعى، كما وجّه لها الفريق الطبى نصائح للتعامل مع الطفل، لا سيما فى إعداد الطعام الصحى.

وذكرت أسرة الطالبة لانا وجدى أنها لم تكتشف معاناتها من التقزم ظناً أن ذلك الأمر طبيعى بالنسبة لعمرها، إلا أن كارت المتابعة أثبت عكس ذلك، حيث تعانى من نقص الفيتامينات التى تبرهن على تعرضها لمرض التقزم، وأشارت إلى أنه جرى المتابعة مع مكتب التأمين الصحى التابع لها، وصرف العلاج الخاص بها، وأضافت أن الأطباء قدموا لها معلومات لمتابعة باقى أطفالها وسرعة اكتشاف إصابتهم المبكرة بالتقزم حال وجودها.

وأكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن المبادرة تستهدف الكشف على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية فى جميع مدارس الريف والحضر، وعددهم نحو مليون طالب وطالبة. وتابع وكيل الوزارة أنه يجرى متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة بالتأمين الصحى للعلاج بالمجان حتى الشفاء تماماً، مشيراً إلى أن مديرية الصحة هى حلقة الوصل مع الأسرة حال ثبوت الإصابة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين تشملهم المبادرة مليون طالب وطالبة، ويعمل على خدمتهم 130 فريقاً طبياً مدرباً.

وذكر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن هناك تعاوناً مع مديرية الصحة فى أعمال المبادرة، حيث يجرى تسليم الطلاب المصابين «كارت متابعة» يحتوى على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً. وأكد أنه يجرى الكشف على الأطفال داخل المدارس بواسطة فرق طبية تتكون من «ممرضة، فنى معمل، وإدارى» كما تشهد المدارس حملات توعوية للطلاب حول طرق الوقاية من السمنة والتقزم، مضيفاً أن فحص الطلاب يتم على مدار العام لمنع تكدس الطلاب.