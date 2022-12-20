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ضبط 4 أشخاص في القاهرة لسرقة كمية ألوميتال من موقع تحت الإنشاء

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:38 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، أثناء عرضهم كمية من الألوميتال خاص بإحدى الشركات للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

ضبط المتهمين في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سيارة نقل محمل عليها كمية من الألوميتال، بإجمالي أوزان 300 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها بأسلوب «المغافلة»، من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المقطم.

وباستدعاء المسؤول عن أعمال الألوميتال داخل الموقع المُشار إليه، تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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