ضبط سلع ومنتجات مجهولة المصدر في حملات تموينية بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة، وأسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية.

ضبط مالك مخزن مواد غذائية

أسفرت الحملات عن ضبط مالك مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، فضلا عن كونها منتهية الصلاحية وبدون مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المخزن على 2,430 طن مواد وسلع غذائية متنوعة، جميعها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسؤول عن ثلاجة مواد غذائية

وجرى ضبط مسؤول عن ثلاجة مواد غذائية، كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لإدارتها بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية، وتخزينه كميات كبيرة من «الجبن»، مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى عدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وعُثر بداخل الثلاجة على 7,760 طن «جبن»، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسؤول عن مخبز بلدي

كما ضبط المسؤول عن مخبز بلدي، كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لتجميعه كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية المرخصة، بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على 600 كيلو دقيق بلدي مُدعم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.