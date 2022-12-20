الكشف على 320 حالة مرضية بقافلة بيطرية مجانية لجامعة سوهاج في المنشاة

أطلقت جامعة سوهاج، قافلة بيطرية، تنفذها كلية الطب البيطري، ضمن سلسلة قوافلها المجانية التي تنظمها لمراكز وقرى المحافظة، إلى قرية الرويهيب بمركز المنشاة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتطوير الريف المصري في القطاعات الخدمية كافة.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، أن جميع القوافل البيطرية التي تطلقها الجامعة، تأتي في إطار خدمة أحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي المصري، وهو قطاع الثروة الحيوانية، فضلا عن حماية مربي الماشية والدواجن من مختلف الأمراض التي تهددها، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، لتقديم خدمتها، خاصة بالقري والنجوع الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة الجامعة تقدم سبل الدعم الممكنة كافة، وتذليل العقبات لتنفيذ العديد من الفعاليات التي تسهم في خدمة المجتمع الخارجي، مضيفا أن هذه القوافل البيطرية يتم تنفيذها بهدف تقديم البرامج العلاجية المجانية، وتطوير الخدمة المقدمة بمراكز وقرى المحافظة.

تخصصات القافلة البيطرية

وأوضح الدكتور بهاء الدين، القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قدمت العلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات، التي احتاجت التدخل الجراحي.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، انه خلال القافلة جرى فحص وعلاج 320 حالة مرضية، وشارك بها عدد من الطلاب بالكلية، كتدريب عملي لهم، لتأهيلهم لسوق العمل البيطري بعد التخرج، موضحا أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من قبل الأهالي لعلاج الماشية والدواب الخاصة بهم.