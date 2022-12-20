ميسي يدخل عالم التمثيل في 2023.. ظهور مفاجئ بمسلسل «Los Protectores»

يستعد جمهور كرة القدم لمشاهدة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في تجربة مختلفة بعيدة عن الملاعب، إذ يشارك للمرة الأولى كممثل في الموسم الثاني من المسلسل الأرجنتيني «Los Protectores»، المقرر عرضه في العام المقبل، حيث سيظهر خلال الأحداث كضيف شرف بشخصيته الحقيقية.

ونشر الحساب الرسمي لقناة «Star+»، التي تبث المسلسل على شاشتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، مقطع من كواليس تصوير المشهد الذي يظهر فيه النجم العالمي ميسي، مع أبطال المسلسل أدريان سوار، أندريس بارا وجوستافو برموديز، إذ يتم تصوير المسلسل في باريس، حيث يعيش لاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي.

ميسي يمثل في «Los Protectores»

وتحدث أبطال المسلسل عن مشاعرهم بعد العمل مع «ميسي»، من بينهم أندريس بارا، الذي قال: «لقد فاجأنا جميعًا حقا، ليس فقط دفئه الإنساني، بل لقدرته على التمثيل»، وأضاف جوستافو بيرموديز: «أعتقد أنه خارج الملعب كشخص أفضل من كونه لاعبًا، لذا يمكنكم أن تتخيلوا ما هو عليه»، وفقا لما نشره موقع «infobae» الإسباني.

تفاصيل الجزء الثاني من «Los Protectores»

يدور الجزء الثاني من المسلسل الأرجنتيني، حول 3 من وكلاء لاعبي كرة القدم يواجهون تهديدًا غير متوقع لأعمالهم، وتدور الأحداث في 7 حلقات مدتها 45 دقيقة، وتم تصويرها في مواقع مختلفة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والفرنسية باريس.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني بعد عام واحد من تشكيل شركة بين الوكالاء الثلاث، حين يقرر رجل أعمال رفيع المستوى يدعى «إرنستو كارتنز»، إنشاء وكالة تمثيل لاعبين، لكنه يريد أفضل لاعبي كرة القدم، ومعظمهم ينتمون إلى وكالة «ماجو» و«رينالدو» و«كوندي»، من خلال مناورات غير مشروعة يستولي «كارتنز» على هؤلاء اللاعبين، مما يدمر الوكالة لذلك يبذل الشركاء قصارى جهدهم لاستعادة ما يخصهم.