«تموين المنوفية»: تحرير 213 محضرا للمخالفين وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر

أعلن عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن عدة حملات اليوم الثلاثاء، بمختلف المراكز والمدن، لمراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، أسفرت عن تحرير 213 محضرًا، بينها 77 مخالفة لمخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة.

محاضر بسبب تداول سلع منتهية الصلاحية

وأوضح «الجمال»، أنه جرى تحرير (136) محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

محاضر للمخابز المخالفة

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضرين جنح منوف أحدهما ضد المدير المسؤول عن مخبز بلدي بناحية دبركي لتجميعه كمية قدرها 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف البيع في السوق السوداء، وآخر ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته كمية قدرها 6 شكاير زنة الواحدة 10 كيلو فيجيتار دون صلاحية و20 برطمان عسل أبيض منتهي الصلاحية، كما تم تحرير محضر جنح الشهداء ضد مركز لتعبئة السلع الغذائية بناحية العراقية لحيازته كمية قدرها (3) طن زيت صويا مجهول المصدر بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.