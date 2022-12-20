مستشارة وزيرة التضامن: حملة الـ16 يوما تستهدف حماية المرأة من العنف

«16 يوم»، هو عنوان الحملة التي أطلقها المجلس القومي للمراة بالتعاون مع مختلف الجهات، لمواجهة العنف ضد المرأة، وكذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، تُعقد كل عام بدءًا من 25 نوفمبر، ويتم التركيز هذا العام على الدفاع عن النساء والفتيات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، لبرنامج وعي وبرامج المواطنة، إنه تم إطلاق حملة «امسكوا طرف الخيط وشاركوا بالقرار» تستهدف مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وهي حملة دولية تدعو بها الأمم المتحدة العالم أجمع كل عام، لافتة إلى أن وزارة التضامن اختارت عنوان «امسكوا طرف الخيط وشاركوا بالقرار»، إذ أن المقصود بطرف الخيط هو دعوة النساء والفتيات بالإمساك بالفرص المتاحة واستثمارها، وتطوير أنفسهن، وعلى كل فرد أن يعطي طرف خيط للطرف الآخر لتحقيق التكامل بين الأسرة وبالمؤسسات المختلفة كالمؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية.

حملة الـ16 يوما تدعو كل الأطراف بالمجتمع لمساندة النساء

وأضافت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أن الجميع لابد أن يمسك طرف للخيط لتوصيل النساء والفتيات للمستوى المناسب الذي يستحقونه من التعليم والتمكين الاقتصادي والحماية من العنف والتنمر والتحرش، لافتة إلى أن حملة الـ16 يوما هي حملة متكاملة تدعو كل الأطراف بالمجتمع لمساندة النساء والفتيات.

الحملة تستهدف تمكين السيدات من اتخاذ قرارهن

وأوضحت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي وبرامج المواطنة، أن الحملة تستهدف أن تتمتع النساء والفتيات بقدرتهم على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن، لصناعة مستقبلهن بقرارات حرة، لافتة إلى ضرورة التصدي للعنف القائم على أساس الاختلاف في الجنس، لاستضعاف المرأة باعتباها الجنس الأضعف.