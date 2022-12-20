هل يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي العمل بأنشطة تجارية لزيادة دخلها؟.. التضامن تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي العمل في أنشطة تجارية لزيادة دخلها بهدف الصرف على أنشطتها الأخرى، كما يجوز لها تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار أو المساهمة في تأسيسها وفقاً لما نص عليه القانون رقم 149 لسنة 2019، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.

مؤسسات المجتمع الأهلي

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمى لمنظومة العمل الأهلى ، أن مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ، تشمل «الجمعية، المؤسسة، الاتحاد الإقليمي ، الاتحاد النوعي، المبادرة، المنظمة الأجنبية غير الحكومية».

يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي دون الخضوع لقانون الجمعيات

وأشارت التضامن إلى أنه يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الخضوع لأحكام هذا القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية«قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى».