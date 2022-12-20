«التضامن»: «أنت أقوى من المخدرات» حققت 185 مليون مشاهدة في 6 سنوات

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، ساهمت في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان بنسبة 400% من خلال الخط الساخن 16023 وشاهدها ما يقرب من 185 مليون مشاهد بشكل تراكمي على مدار الست سنوات الماضية.

ووجّه «عثمان» الشكر للكابتن محمد صلاح لمشاركته في الحملة متطوعًا على مدار سنوات لإيمانه بهذه القضية ولحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، مؤكدًا أن الحملة أحدثت صدى أيضًا على المستوى الدولي حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمر الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020 ووصفتها وزارة الأمن العام في الصين كأحد أهم الحملات المؤثرة في مجال الوقاية من المخدرات في العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية .

المخدرات رحلتها قصيرة

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجامعة البريطانية احتفالية لعرض نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة السابقة من الحملة الإعلامية التي أطلقها الصندوق «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات بمشاركة تطوعية من النجم الدولي محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومحمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة media hub والدكتورة شادية فهيم، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية ،والدكتور محمد مسعد أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية، والنائبة دينًا هلالي عضو مجلس الشيوخ وقيادات الجامعة البريطانية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دينا شرف الدين.

تأثير المخدرات اللحظي والوهمي على عقل المتعاطين

ونقل عمرو عثمان تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤكدا حرص الوزيرة على استمرار إطلاق الحملات التوعوية لوقاية الشباب من تعاطي المواد المخدرة.

وجدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت أطلقت مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات في شهر رمضان 2022، تحت عنوان: «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي لوقاية الشباب من المخدرات، كما ساهمت في زيادة الإقبال على العلاج من الإدمان.