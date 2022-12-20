رئيس وزراء العراق: نتبنى نهجًا منفتحًا لبناء شراكات إقليمية ودولية

قال محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي: «نجتمع اليوم في عمان والأمل يضئ نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلف المجالات وتطوير وتيرتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق وإرساء قواعد الاستقرار والرخاء والتنمية في المنطقة، ويفتح المجال واسعًا أمام سُبل الحوار والنقاش لتبادل الآراء وتعميق المفاهيم».

وتابع خلال كلمته في قمة بغداد، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية: «فكرة تأسيس مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بينها وبين الدول الجغرافي والإقليمي، بالإضافة إلى الدول الصديقة»، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية تتبنى نهجًا منفتحًا يهدف لبناء شراكات إقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة بما في ذلك إنشاء المشروعات الاستراتيجية التكاملية لربط العراق مع المحيط الإقليمي.

وأضاف: «نرى أن الاولوية الآن تكمن في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين دولنا من خلال الترابط في البينة التحتية والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة التي تعزز وتقوي روابط الأخوة والصداقة بين دولنا وشعوبنا»، واستكمل: «نسعى للعمل معًا للتحول إلى دول مُصنعة من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة تستفيد بنقاط القوى والمنافسة بين كل دولة وتعزز القدرات الصناعية المشتركة، وتربط سلاسل القيمة المضافة لكل منا ضمن مجموعة متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وإطلاق المشروعات العملاقة في شتى القطاعات كالنفط والزراعة والغاز والصحة والتعليم والسياحة».