رئيس الوزراء العراقي: نواجه تهديدًا وجوديًا بسبب شح المياه

قال محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال كلمته بمؤتمر بغداد: «لا يفوتني هنا أن أقف إجلالا للدماء الذكية والتضحيات التي بذلتها قواتنا المسلحة دفاعًا عن النفس والمنطقة والعالم، وأن أشكر كل من وقف معانا حتى تحقق نصرنا الكبير»، متابعًا: «لابد لنا جميعًا من مواصلة العمل المشترك والتكاتف لمحاربة الفكر المتطرف بجميع اشكاله ووضع أليات وبرامج حقيقة لفضح النوايا الخبيثة للإرهابين الذين يجندون الشباب بأفكارهم الهدامة والمدمرة لشعوبنا ودولنا ومنطقتنا والعالم أجمع، فالإرهاب لا يقف عند أحد».

السوداني: عازمون على ضمان أمننا المائي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «العراق يواجه تهديدًا وجوديًا بسبب شح المياه، وإننا عازمون على العمل الجاد مع جيراننا لضمان أمننا المائي والتوصل إلى أفضل سُبل الغدارة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود ووصول حصتنا المائية وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية وبما يساعد على دعم التعاون وتحقيق التنمية والاستقرار بالتوازي مع ذلك».

وتابع «السوداني»، إلى: «أننا بدأنا بأخذ الخطوات العملية لتعزيز استخدام أنظمة الري الحديثة وإيقاف إهدار المياه في الخزائن والزراعة، ونعتبر التلوث البيئي في الهواء والمياه والتربة من أهم المخاطر على مستقبل شعبنا خصوصًا في المناطق الجنوبية»، مستطردًا: «بدأنا العمل الجاد لمعالجة حرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية، وندعو الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال من أجل تحويل استخدام هذا المصدر المهم للطاقة لأغراض توليد الكهرباء، سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في استعمال الغاز لتوليد الغاز على المدى المتوسط ولتقليل انبعاث الغازات الدفيئة والاحتباس الحراراي».