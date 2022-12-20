فحص وعلاج أكثر من 1200 مواطن في الغربية ضمن مبادرة حياة كريمة

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية شبراطو مركز بسيون بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

القرى الأكثر احتياجا

من جانبه، أكد «ذكي»، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية في اطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030.

زراعة 50 شجرة

وتفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي «حياة كريمة»، ووقع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدًا حرص الجامعة على تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

الكشف على 1219 مواطنا

وقال الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1219 حالة من خلال 13عيادة حيث تم فحص 73 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 123 في عيادة الأطفال، و 146 بالعظام، و 115 جلدية، 124باطنة، و 64 مسالك بولية، و 134 أنف وأذن، و 23 جراحة عامة، و 53 صدر، و 45 نفسية وعصبيه ،188 جراحة العيون ، 103الاسنان ، 28 النساء، مضيفاً أنه تم تحويل 81 حالة بواقع 4 جراحة المخ والاعصاب، 14 عظام ، 2 الأطفال ،5 جلدية ، 6باطنة ، 2 المسالك البولية ،15 انف واذن وحنجرة ، 4جراحة عامة،1نفسية وعصبية ، 24 جراحة العيون.

محو أمية 180 مواطنا

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ180 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.