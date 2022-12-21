مشروعات «حياة كريمة» في قرى أسوان تصل لنسب إنجاز 100%

تقدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودا كبيرة في مشروعاتها التنموية داخل المحافظات؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في القرى النائية التي تعاني من نقص الخدمات.

ومن بين هذه الجهود، نظم فريق مؤسسة حياة كريمة زيارة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان؛ لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية والتي يتم تنفيذها حاليا في قرية أبو سمبل والقرى التابعة لها.

وتبين من خلال الزيارة أنه تم إنجاز العديد من المشروعات في هذه القرى، مع اقتراب تسليمها للأهالي خلال الأيام المقبلة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%.

مشروعات حياة كريمة في أسوان

وجاءت مشروعات حياة كريمة في قرى أسوان كالآتي:

- سوق أبو سمبل الأسبوعي بنسبة إنجاز 100%.

- مدرسة أبو سمبل شرق الابتدائي بنسبة إنجاز 100%.

- مدرسة قسطل الابتدائية بنسبة إنجاز 100%.

- مشروع الصرف الصحي بقرية توشكى شرق وتوشكى غرب وأبو سمبل بنسبة إنجاز 96%.

- تطوير مركز شباب توماس وعافية بنسبة إنجاز 75%

- إنشاء مركز شباب توشكى شرق بنسبة إنجاز 98%

- مركز شباب توشكى غرب بنسبة إنجاز 98%

- مكتب بريد توشكى شرق بنسبة إنجاز 100%.

- وحدة أبو سمبل الصحية بنسبة إنجاز 100%

- مجمع الخدمات الحكومية بقرية أبو سمبل بنسبة إنجاز 100%

- مجمع الخدمات الزراعية بقرية أبو سمبل بنسبة إنجاز 100%.

ومن بين مشروعات حياة كريمة في قرى أسوان إنشاء كوبري توشكى وكوبري زراعات توشكى، ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد بخطوط مياه الشرب، كما يجري الآن تنفيذ طريق توشكى وادي النقرة.