الوقت المناسب لتناول الطعام خلال ساعات العمل.. استشاري تغذية توضح

يحتاج الموظفون إلى معرفة الأوقات المناسبة لتناول الطعام في أثناء ساعات العمل، فمن الضروري أن يكونوا على دراية كافية بأفضل وقت للحصول على وجبة جيدة تفيد الجسم، بالإضافة إلى أهمية الوعي بالنظام الغذائي الآمن للمساعدة على التركيز أثناء العمل، وإنجاز المهام المطلوبة بسرعة ودقة كبيرة، فالوجبات غير الصحية لا تمد الجسم بالطاقة الكافية على مواصلة العمل لأكثر من 8 ساعات يوميا.

من جهتها، قالت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية الحيوية، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن النظام الغذائي الذي يحتاج إليه الشخص الذي يعمل يتوقف على نوع المهام التي يؤديها، هل العمل يكون داخل المكتب، أم يعتمد على الحركة بشكل أكبر، موضحة أن الأفضل هو الحصول على وجبة الإفطار قبل النزول إليه، وبإمكانه تناول بعض الوجبات الخفيفة فيما بعد، فهذه الطريقة لتناول الطعام تساعد الإنسان في الحفاظ على صحته.

وتابعت الدكتورة «نهلة»، أن بعض الأشخاص لديها عدد ساعات عمل طويلة وبالتالي تحتاج إلى الأكل من وقت لآخر، مشيرة إلى أنه يمكن تحضير «لانش بوكس»، يحتوي على ذرة فشار، بطاطا مشوية مع نكهة القرفة والتي تساعد على تنظيم ضغط الدم، أو سلطة الحمص، بالإضافة إلى أنه يمكن للأشخاص التي تعاني من القولون الإستغناء عن الذرة أو أي نوع من البقول، فيمكنها تناول شرائح فلفل ألوان، أو الخيار والجزر.

لا يفضل تناول اللحوم خلال العمل

وأشارت «استشاري التغذية»، إلى أنها لا تفضل تناول اللحوم والدواجن خلال العمل، وذلك لاحتمالية فساد الطعام بشكل سريع، موضحة أنه يمكن استبدالها بـ«وافل البيض»، والذي يعد نوعا من أنواع البروتين، حيث يتكون من أنواع مختلفة من الخضروات مضافا إليها البيض وتطهى جيدا، مؤكدة على ضرورة حفظها بطريقة آمنة وتناولها فيما لا يقل عن ساعة من طهوها.