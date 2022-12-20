أستاذ تمويل: إنشاء صندوق استثماري لقناة السويس ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الإصلاحات التي تمت في مصر مؤخرا عززت من جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن قناة السويس الجديدة وضعت الاقتصاد المصري في مصاف الاقتصادات العالمية.

ذراع استثماري

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تخوفات لا مبرر لها فيما يخص وجود صندوق استثمارى لقناة السويس، مؤكدا أن قناة السويس هيئة اقتصادية وشغلها الشاغل الممر الملاحي، وأي كيان اقتصادي يقوم بعمل ذراع استثماري له، لتعظيم العائد الخاص به ولا يوجد أي مانع من أن يكون لدى الهيئة ذراع استثماري قادر على تطوير واستغلال مواد القناة وتعظيمها.

تعظيم إيرادات الهيئة

وأشار إلى أن الصندوق الخاص بالهيئة، سيكون لديه المرونة وسهولة اتخاذ القرار، والذراع الاستثماري الذي يجرى التفكير في إنشائه حاليا سيكون أكثر كفاءة، ولديه المرونة في اتخاذ القرار المناسب لتعظيم إيرادات الهيئة، مؤكدا أن الذراع الاستثماري الذي يجرى إنشاؤه حاليا، يستطيع الدخول في مشاركات وصفقات على مستوى ملاحي عالمي، ولن تفرط إطلاقا في ملكيتها لحبة رمل من رمال من رمال قناة السويس.

زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس هذا العام تشكل طفرة كبيرة مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يزيد الإيراد في السنوات القليلة المقبلة، موضحا أن الهيئة لديها زيادة كبيرة في إيراداتها حيث ستصل هذا العام إلى نحو 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات العام الماضي بزيادة قدرها 1 مليار دولار، بالإضافة إلى أن سعر الصرف العام الماضي كان حوالي 19 جنيها تقريبا، أما الآن فسعر الصرف يصل إلى 24 جنيها، ما يعكس ذلك العائد الكبير من تحرير سعر الصرف على دخل قناة السويس.

وتابع أن قناة السويس ترسل جزء من إيراداتها إلى وزارة المالية، إلى جانب الإبقاء على جزء آخر من هذه الإيرادات لتعظيم الاستفادة منها من خلال الصندوق الذى تعتزم الحكومة انشائه، مؤكدا أن هناك كيانات كبيرة مثل البنوك تستحدث أزرع استثمارية لزيادة إيراداتها ولا يوجد أي مشكلة في أن يكون لدى قناة السويس صندوق استثماري يعظم العائد من دخل القناة، ما ينعكس على الدولة المصرية واقتصادها بشكل عام.