أستاذ جراحة بجامعة عين شمس: خروج متبرعي الرئة لشقيقتهما خلال ساعات

كشف الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ جراحة الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس فريق مركز زراعة الرئة الذي أجرى أول عملية لفتاة تبلغ من العمر 28 عاما، عن حالة المتبرعين لجزئي الرئة لشقيقتهما بمستشفيات جامعة عين شمس «التخصصي»، مؤكدا أن حالتهم مستقرة وجيدة، ومن المقرر أن يجري التصريح لهم بالخروج خلال ساعات، موضحا أن عملية زراعة الرئة تمت بصورة جيدة بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات التي جرى تحضيرها للعملية.

عمليات زراعة الرئة في مصر

وأضاف أستاذ جراحة الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس في تصريح لـ«الوطن»، أن زراعة الرئة من العمليات الصعبة، موضحا سبب الإسراع في تطبيق فكرة تواجد زراعات الرئة في مصر: «وجود 100 مليون نسمة في مصر دون خدمة زراعة رئة صعب جدا، وكل الدول المتقدمة في الشرق الأوسط بما فيها السعودية والكويت والبحرين والإمارات بها خدمات زراعة الرئة».

وتابع أن الزراعة من المتبرع الحي من العمليات المعقدة والصعبة وتحتاج لفريق طبي مدرب وفقا لأعلى مستوى، وهي من أعقد العمليات الموجودة، خاصة وأنها تتم من 2 متبرعين.