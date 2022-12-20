أسعار السمك في الإسماعيلية اليوم.. كيلو البلطي بـ25 جنيها والدنيس ينخفض

شهدت أسعار الأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في أسعار بعض الأصناف، مثل الدنيس والسهلية وبعض أنواع الجمبري، في أسواق المدينة خاصة أسواق الجملة.

واختلفت الأنواع في أسواق السمك بالإسماعيلية، مع الدفع بكميات كبيرة في موسم الحصاد، خاصة من منطقة المزارع الواقعة على الحدود بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

سعر السمك في الإسماعيلية

وقال محمد السيد، تاجر سمك في محافظة الإسماعيلية، إن الأسعار اليوم سجلت 50 جنيها لسمك الجوابي، فيما سجل سمك البلطي صغير الحجم 25 جنيها، والحجم الوسط 35 جنيها، وسجل الجمبري البلدي وسط 100 جنيه للكيلو، والجمبري البلدي 150 جنيها للكيلو، والجمبري مقشر 150 جنيها.

وسجل سمك الروسي 70 جنيها للكيلو، وسمك البطيط 60 جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر سمك الدنيئة وسجل 110 جنيهات للكيلو.

سعر سمك الطوبار في الإسماعيلية

وسجلت سمك الطوبار في الإسماعيلية كبير الحجم 60 جنيها للكيلو، والطوبار مبطرخ 80 جنيها للكيلو، بينما سجل كيلو اللوجز الفسفور 50 جنيها، فيما سجلت السهلية البلدي كبيرة 110 جنيهات، والحجم الوسط 80 جنيها، والمبطرخة كبيرة الحجم 80 جنيها للكيلو.