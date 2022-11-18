أسعار السمك البلطي اليوم الجمعة في سوق العبور.. الكابوريا بـ65 جنيها

قطاع عريض من المواطنين يحرص على تناول الأسماك بكافة أنواعها يوم الجمعة، ولهذا يتصدر سعر السمك البلطي والفيلية والكاليماري والكابوريا وغيرها من المأكوات البحرية، محركات البحث العالمية، إذ يبحث البعض عن سعره في الأسواق المحلية ومنها سوق العبور.

وسجلت اليوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري كافة أسعار السمك البلطي فضلا عن الانواع الأخرى من المأكولات البحرية، استقرارا ملحوظا بفضل توافر المعروض وتعدد الأنواع التي تناسب كافة طبقات المجتمع.

وتقدم «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار السمك البلطي اليوم وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، للمهتمين بمتابعة أسعار المواد الغذائية، وجاء متوسط الأسعار كالآتي:

أسعار السمك البلطي اليوم

واستقر سعر السمك البلطي اليوم عند قيمة تراوحت بين 33 و37 لسعر بلطي السوبر رقم 1، أما سعر بلطي 2 فتراوح ما بين 30 و32 جنيهًا.

سعر السمك في مصر اليوم

- وصل سعر سمك قرش بين 30 و50 جنيهًا.

- وصل سعر سمك حدادي بين 10 و20 جنيهًا.

- وصل سعر كابوريا من 24 إلى 65 جنيهًا.

- وصل سعر مرجان 1 ما بين 40 و50 جنيهًا.

- وصل سعر مرجان 2 بسعر ما بين 32 و38 جنيهًا.

- وصل سعر بربون ما بين 60 و70 جنيهًا.

- وصل سعر جمبري جامبو من 360 إلى 440 جنيهًا.

- وصل سعر جمبري 1 من 280 إلى 350 جنيهًا.

- وصل سعر جمبري 2 بين 160 و270 جنيهًا.

- وصل سعر بوري 1 من سعر 66 إلى 86 جنيهًا.

- وصل سعر بوري 2 بين 40 و58 جنيهًا.

- وصل سعر سردين من 24 إلى 48 جنيهًا.

- وصل سعر سردين مجمد ما بين 20 و30 جنيهًا.

- وصل يتراوح سعر البلطي الأسواني ما بين 20 و40 جنيهًا.

- وصل سعر فلية بلطي بين 30 و160 جنيهًا.

- وصل سعر قشر بياض بين 70 و110 جنيهات.

- وصل سعر بياض أملس بلدي بين 60 و100 جنيه.

- وصل سعر بياض أملس خليجي بين 30 و50 جنيهًا.

- وصل سعر قراميط شيلان ما بين 10 و20 جنيهًا.

- وصل سعر ثعابين ما بين 50 و250 جنيهًا.

- وصل سعر مكرونة خليجي من 35 إلى 45 جنيهًا.

- وصل سعر مكرونة سويسي بين 70 و100 جنيه.

- وصل سعر مكرونة مجمدة بين 30 و40 جنيهًا.

- وصل سعر برانيس إسكندراني بين 70 و100 جنيه.

- وصل سعر سمك موسى بين 170 و270 جنيهًا.

- وصل سعر سبيط كاليماري سابيا ترواح سعره بين 110 و230 جنيهًا.