خبير معلوماتي: الذكاء الاصطناعي موجود منذ الخمسينيات ويشهد طفرة كبيرة حاليا

قال الدكتور محمد حجازي، مستشار غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن كل التطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن الفرق في التطور الحادث في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الكبير للغاية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc، أن الذكاء الاصطناعي ليس جديدا، لكنه موجود منذ الخمسينيات، لكن ارتفاع نغمة الحديث عليه وتداخله في حياتنا بشكل كبير، يرجع إلى عدة عوامل، منها سرعات الإنترنت والسعات التخزينية الكبيرة الموجودة على أجهزة الكمبيوتر، مع قلة تكلفتها عن الماضي.

ولفت إلى القدرة الحوسبية على تحليل البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى حجم البيانات المرعب الذي تجمعه الأجهزة لدى المستخدمين، فكل شيء بحياتنا متصل بالإنترنت، «نحن في عالم متصل بالإنترنت، وهناك بيانات يجر جمعها من الأجهزة والمعدات المختلفة، تعطي مؤشرات كبيرة عن المستخدم وسلوكه، والأفكار التي يعتنقها، وما يحب وما لا يجب من الخوارزميات، والمعادلات الموجودة داخل البرامج التي تحلل سلوك الشخص».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.