تطوير منظومة الصرف الصحي في الفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ

‏أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن القيادة السياسية وجهت بالحفاظ على تطوير مدينة شرم الشيخ، وما وصلت إليه في قمة المناخ الذي عقد الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر تطوير منظومة الصرف الصحي بالفنادق والقرى السياحية، وذلك عن طريق إلزامها بعمل محطات معالجة ‏للصرف الصحي وتطوير منظومة الصرف الصحي.

لقاء مديري الفنادق

وقال «فودة» لـ«الوطن»، إنه عقد لقاء موسعا مع مديري فنادق شرم الشيخ اليوم، في مكتبه، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشئون المحليات، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة حنان محمد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير وحدات المعالجة بأسعار مخفضة أو عن طريق تقسيط قيمة الوحدات، وتشكيل لجنة دائمة برئاسة مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، وفريق عمل من المحافظة لمتابعة التنفيذ، مؤكدا أن ما حدث من تطوير في شرم الشيخ الفترة الماضية، هو طفرة شاملة.

وقال إن ما حدث في شرم الشيخ نتيجة تضافر جهود الدولة والمحافظة وعدد من الوزارات والجهات المعنية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، كان نتاجه هذا النجاح الهائل للمؤتمر والذي شهد به العالم أجمع.

المحافظة على النجاح

وأكد المحافظ أن المحافظة على النجاح أصعب كثيرا من الوصول إليه، لذا يتوجب على الجميع المشاركة في هذا الأمر لضمان استمرار هذا النجاح، والنقاط الهامة التي أشار اليها رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس مع الوزراء والمحافظين، هو الطريق الأمثل للحفاظ على تألق المدينة وتلافي عدد من المشاكل والمعوقات التي تمثل خطرا قد يعيق التدفق السياحي المنتظر، لذا لا بد من تعاون كافة الفنادق في هذا الأمر، مؤكدا أن المحافظة تمد يدها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة.