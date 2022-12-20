العثور على جثة شاب داخل حقيبة سيارته بالقاهرة الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مذبوحا، داخل حقيبة سيارة بالقاهرة الجديدة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت استدعاء أسرته، لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة تفريغ جميع مكالمات المجني عليه، من خلال الاستعلام من شركة الاتصالات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بالعثور على سيارة ملاكي، يتساقط منها دماء، وبالانتقال وفتح حقيبة السيارة، تبين العثور على جثة شاب مصاب يجرح ذبحي بالرقبة.

كما تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمجني عليه، ومن خلال فحص بطاقة الرقم القومي، تبين أنه يدعى زكريا 21 سنة، مقيم بالزقازيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.