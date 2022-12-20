إحالة ربة منزل وزوجها للمفتي بتهمة قتل موظف بالمعاش في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، بإحالة أوراق ربة منزل وزوجها، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما باستدراج موظف بالمعاش وقتله والتمثيل بجثته داخل شقتهما بحلوان، وإلقاء الجثة بعد تقطيعها في الصحراء لإخفاء معالم جريمتهما وادعاءهما وجود خلافات مع المجني عليه بسبب علاقة غير شرعية مع المتهمة.

صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد صيره و مدحت مجدي مكى و محمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهمة وزوجها لجنايات بنها

وكانت نيابة بنها الكلية أحالت المتهمين «عبير م ح» 45 سنة ربة منزل مقيمة بحلوان وزوجها «أسامة ع ا» 51 سنة موظف مقيم بحلوان لمحكمة الجنايات لأنهما بدائرة مركز طوخ خطفا المجني عليه «عبدالعظيم س أ»، موظف بالمعاش بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما الغير شرعية بأن هاتفته واتفقا على اللقاء بمنزل أحد أقاربها محل الواقعة لعلمها بخلوه من الأشخاص، وما أن حضر إليها المجني عليه حتى سمحت له بالدخول لإقصائه عن أعين ذويه أو عصبة تحميه أو ترفع عنه إيذائهم وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني بإحدى غرف المنزل على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل مقتل موظف والقاء جثته في الصحراء

وذكر أمر الإحالة للمتهمين، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان قتلا المجنى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجنى عليه وذلك اثر خلاف سابق فيما بينه والمتهمة الأولى جراء علاقة غير شرعية جمعتهما لتهديده إياها بمقاطع مصورة لهما أثناء تلك العلاقة فعزمت والمتهم الثاني على التخلص منه وإزهاق روحه، حيث جرى استدراجه والتخلص منه وعقب اتمامها استل كلا منهما السلاح الأبيض وما أن ظفرا به حتى دست له المتهمة الأولى مادة منومة بطعام أعدته سلفاً وقدمته إياه، وما أن تناوله المجني عليه حتى غلبه النعاس فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته فطعنه المتهم الثاني عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده مستخدما السلاح الأبيض محدثا به إصابات جسيمة أودت بحياته.

واستطرد أمر الإحالة أنه عقب ذلك قامت المتهمة الأولى بالتخلص من آثار جريمتهم بتجزئة جثمان المجني عليه إلى 3 أجزاء قامت بتوزيعها بأماكن متفرقة بمحيط الواقعة، كما حازا وأحرزا سلاحًا أبيض سكين بغير ترخيص ومادة منومة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة.

اعترافات المتهمة

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، موضحة أنها أقدمت على ارتكاب جريمتها دفاعا عن شرفها بعد أن صورها المجنى عليه عارية وهددها بنشر الصور والفيديوهات، إذا لم ترضخ لطلباته. وقالت إنها اتصلت تليفونيا بالمجني عليه بناء على اتفاق مسبق بينها وبين زوجها على استدراجه من مسكنه في قرية العمار دائرة مركز شرطة طوخ، إلى إحدى الشقق بمنطقة حلوان في القاهرة، وعقب وصوله للشقة في الميعاد المحدد كان زوجها يختبئ بداخلها حيث انهال عليه طعنا بالسكين في جميع انحاء جسده حتى خارت قواه وسقط قتيلا في الحال ثم قامت بتقطيع جثته إلى أجزاء باستخدام سكين ووضعت الأجزاء وملابسه ببعض الأكياس البلاستيكية وتخلصت من تلك الأكياس بإلقائها بأماكن متفرقة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لمحل سكنهما في منطقة حلوان وقامت بحرق متعلقات المجنى عليه.

كان مأمور مركز شرطة طوخ تلقى بلاغا من ربة منزل ونجلها بغياب زوج الأولى ويدعى «عبدالعظيم س ع» عقب خروجه من مسكنهم ولم يشتبها في غيابه جنائيا وتم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حيث تبين أن وراء تغيب المذكور إحدى السيدات وزوجها مقيمين بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بقتل الـمتغيب واعترفت المتهمة الأولى بوجود خلافات بينها وبين المجني عليه وعلى إثر ذلك اتفقت مع زوجها على التخلص منه وتم ضبط المتهمين واعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة.