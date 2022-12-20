الإعدام لـ4 أشخاص بتهمة قتل شاب في المرج.. منعهم من بيع المخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 4 متهمين لإدانتهم بقتل أحد الأشخاص، والشروع في قتل آخر بالمرج، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي، وعاشور فرج إبراهيم، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.

إزهاق روح أي شخص يعكر صفو تجارتهم

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين «محمد. م، 22 عامًا، سائق»، «كريم. ط، 26 عامًا، عامل في محل قطع غيار سيارات»، «طارق. م، 25 عامًا، تباع على أتوبيس نقل عام»، «أحمد. غ، 25 عامًا، طالب في كلية الحقوق»، وجهت لهم تهمة قتل المجني عليه «عامر»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقدوا العزم على إزهاق روح أي شخص يعكر صفو تجارتهم في المواد المخدرة.

وأعد المتهمين أسلحة نارية، وعلى إثرها تشاجر المتهم الأول مع المجني عليه، وأطلق وابلا من الأعيرة النارية تجاهه، قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات، كما شرعوا أيضًا في قتل المجني عليه «مصطفى. س»، قاصدين من ذلك قتله.

كما حاز المتهمين وأحرزوا سلاحًا ناريًا في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وكذلك جوهري الحشيش والهيروين في الزمان والمكان ذاته، بقصد الاتجار.