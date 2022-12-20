أسماء الفائزين في مسابقة «نحلة الأزهر القومية للتهجي» بكفر الشيخ

اختُتمت فعاليات اختبارات التصفية النهائية لمسابقة «نحلة الأزهر القومية للتهجي»، اليوم الثلاثاء، والتي أُقيمت فعالياتها على مستوى معاهد وإدارات منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمقر مدرج معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة.

وأعلنت لجنة تقييم اختبارات المسابقة عن فوز طالب واحد على مستوى المنطقة من كل صف دراسي بكافة المراحل التعليمية، حيثُ يبلغ عددهم 14 فائزاً، ومن المقرر تصعيدهم خلال الفترة القادمة لحضور التصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية بالقاهرة.

الفائزون في رياض الأطفال والابتدائية

وجاءت نتائج الفائزين بتصفيات مسابقة «نحلة الأزهر القومية للتهجي» عن مرحلة رياض الأطفال والابتدائية وهم:

الفائز عن كي جي 1، منة محمد البطاط، الطالبة بروضة معهد مسير، والفائز عن كي جي 2، خالد أحمد بركات، الطالب بروضة معهد بيلا الابتدائي، والفائز عن الصف الأول الابتدائي، روفيدة محمد عبد العزيز، الطالبة بمعهد المثلث الابتدائي، والفائز عن الصف الثاني الابتدائي محمد محمود أبو بكر، الطالب بمعهد جمجامون الابتدائي، والفائز عن الصف الثالث الابتدائي إبراهيم محمود الدميري، الطالب معهد مسير الابتدائي، والفائز عن الصف الرابع الابتدائي الروميساء علي محمد، الطالبة بمعهد كفر الشيخ النموذجي الابتدائي، والفائز عن الصف الخامس الابتدائي ريماس إبراهيم نوفل، الطالبة بمعهد أبو غنيمة الابتدائي، الفائز عن الصف السادس الابتدائي رغد أحمد عاطف، طالبة بمعهد الزعفران الابتدائي.

الفائزون في المرحلة الإعدادية والثانوية

كما جاءت نتائج الفائزين بتصفيات مسابقة «نحلة الأزهر القومية للتهجي» عن المرحلة الإعدادية والثانوية كالتالي:

الفائز عن الصف الأول الإعدادي نور محمد العزقة، طالبة بمعهد فتيات القصابي الإعدادي، والفائز عن الصف الثاني الإعدادي إيمان صابر عبد الشافي، طالبة بمعهد فتيات سيدي سالم الإعدادي، والفائز عن الصف الثالث الإعدادي حبيبة هاني المحيص، طالبة بمعهد فتيات سيدي سالم الإعدادي، الفائز عن الصف الأول الثانوي هاجر إبراهيم النعيري، الطالبة بمعهد فتيات محلة أبو علي الثانوي، والفائز عن الصف الثاني الثانوي تغريد محمد مرزوق، الطالبة بمعهد فتيات مطوبس الثانوي، والفائز عن الصف الثالث الثانوي عبد الله السيد عويس، الطالب بمعهد سنهور المدينة الثانوي.

مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجي

وقال صبحي عامر، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة؛ إن مسابقة «نحلة الأزهر القومية للتهجي» تأتي هذا العام في سابقة هي الأولى من نوعها بالأزهر الشريف، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة «RELO»، والتي تُقام فعاليتها من الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.

وقام بتقييم الطلاب بالمسابقة مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد إدارت المنطقة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالمستوى الفائق الذي ظهر عليه الطلاب الفائزين في المسابقة، قائلاً: «الطلاب الفائزون هم زهرة المستقبل لأزهرنا الشريف، ولبلادنا الحبيبة مصر».