برلماني يطالب وزير الزراعة بزيادة المساحات المنزرعة بالأرز بالشرقية

طالب النائب ثروت سويلم، وزير الزراعة السيد القصير، بزيادة المساحات المنزرعة بالأرز في محافظة الشرقية، خاصة في مركزي أبو حماد والقرين، لتوافر مصادر متعددة من المياه التي تروي تلك الأراضي التي تخترقها ترعة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة، السيد القصير، بشأن عدد من شكاوى الفلاحين.

وشدد النائب ثروت سويلم، على وزير الزراعة ضرورة إيجاد حلول فورية لغرامات الأرز وذلك لما يعانيه الفلاح المصري في هذه المرحلة الصعبة.

صغار المزارعين

واستعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً

أوضح وزير الزراعة صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من 1/1 وحتى 15/12/2022 مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن، ناصحًا المزارعين بالتقدم لصرف مقررات الأسمدة الشتوية.

ولفت الوزير إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التي ساهمت في زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الإمكان، ولعل بعض النواب المتابعين معنا هذا الملف وعلى رأسهم أعضاء لجنة الزراعة والري قد لمسوا مدى التطور الحادث في هذا الملف وما تم فيه من تيسيرات وتبنى كل الآراء والمقترحات التي استهدفت التيسير على المزارعين.