«الزراعة»: الانتهاء من تطوير 230 مركزا لتجميع الألبان وإنشاء 41 ضمن حياة كريمة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هناك توجيهات رئاسية بتبنى تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ التسويقى للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، وذلك ايضا بهدف توفير البان آمنه وصحيه.

واشار الوزير الى ان عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى المحافظات التى لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان لا تتناسب مع حجم الثروة الحيوانية بها ، ويتم تجهيزها بالكامل على حساب الدولة وطرحها للتشغيل بحق الإنتفاع للقطاع الخاص ليصبح لدينا عدد 271 مركز تجميع ألبان مطور والوزارة مستمرة فى هذا الاتجاه، مع تحمل كافة تكاليف شهادات الاعتماد الدولية لهم بما يتيح لهم تسويق الألبان بأسعار تنافسية .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

توفير الأمصال واللقاحات

اكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة قامت بإعطاء الرعاية البيطرية دعم غير مسبوق من حيث توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية فى موعدها حيث أدى وجود قاعدة بيانات إلى إمكانية تحديد المحافظات التى بها كثافة فى الثروة الحيوانية وتوفير إحتياجاتها مبكراً.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

قافلة بيطرية علاجية

واشار القصير الى انه تم تنفيذ حوالى 1500 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي فى أكثر من ألف قرية بكافة المحافظات شملت محافظة جنوب سيناء وسيوة بمحافظة مطروح ولأول مرة ، وبلغ عدد الجرعات التى تم التحصين بها أكثر من 18 مليون جرعة.

واشار إلى أن مصر فى عام 2022 ظهرت فيها عترة جديدة من الإصابة بمرض الحمى القلاعية وتحور فى العترة القديمة مما أدي إلى عدم قدرة الأمصال المستخدمة فى العام الماضي على حماية الثروة الحيوانية من مرض الحمي القلاعية، وقد تضافرت جهود أجهزة الوزارة المختلفة وأحدى الشركات الخاصة المنتجة للقاحات ، وفى خلال فترة قصيرة جداً تم إنتاج لقاح مقاوم لهذه العترة بلغ أكثر من 8 مليون جرعة منه بما مكن من السيطرة على هذا المرض.

وأكد قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بالتفتيش والرقابة على سوق اللقاحات والأمصال البيطرية بصفة دورية، حيث تم التفتيش على أكثر من 8500 مركز خلال الفترة الاخيرة مع أتخاذ الاجراءات القانونية و الإدارية ضد أى مخالف.